07:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Джазовый фестиваль и осенний книжный своп: что ждет приморцев на выходных
Редакция ИА PrimaMedia подготовила обзор предстоящих мероприятий на этот уикенд 11 и 12 ноября.
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Жителей и гостей Владивостока ждут интересные и насыщенные выходные после очередной рабочей недели. Редакция ИА PrimaMedia готова помочь с выбором мероприятий традиционным пятничным обзором событий.
Всероссийская научно-просветительская акция «Открытая лабораторная» (12+)
Узнать, как устроена природа и техника, понять, откуда произошел человек, и проверить, насколько привычная картина мира соотносится с его реальным устройством, смогут все желающие.
Выбирайте удобную для вас площадку и участвуйте в «Открытой лабораторной»:
— Музей им. Арсеньева;
— «БУК»;
— Библиотека № 12;
— ДВФУ;
— ВВГУ.
Для участия требуется только предварительная регистрация — https://clck.ru/36Jqzx
Всю подробную информацию можно найти по ссылке https://clck.ru/36Jqzy.
Время: 11 ноября
XX Международный Джазовый фестиваль (6+)
Юбилейный праздник джаза объединит более 100 музыкантов, которые представят публике современный авангард, джазовую классику, этно-программы, симфоджаз.
Расписание:
11 ноября
BO Jazz Band (Москва) — это коллектив, который играет музыку в стиле старых джазовых ансамблей. Старый джаз, который звучал на танцевальных площадках Нового Орлеана, Чикаго, Нью-Йорка и других больших городов Нового Света, и сегодня не оставляет равнодушным никого из тех, кто слышит завораживающие звуки этой самой яркой и танцевальной музыки в мире.
12 ноября
Анастасия Лютова и Лютый Бэнд (Москва).
Каждый концерт Анастасии Лютовой и Лютого Бэнда — настоящий праздник для любителей джаза и почитателей американской вокальной традиции 20-го века.
Анастасия Лютова одна из самых ярких певиц современной российской джазовой сцены. В 2019 году Анастасия Лютова и «Лютый бэнд» выпустили дебютный альбом Some like it jazz на ведущем джазовом лейбле Venus Records в Японии, став первым российским джазовым коллективом на знаменитом лейбле.
Выставка «Сохраненное время» (0+)
С 4 ноября по 17 декабря будет доступна выставка, посвящённая 55-летию создания при Приморском комитете по телевидению и радиовещанию студии «Дальтелефильм».
Стоимость входного билета на выставку: полный — 250 рублей, льготный — 125 рублей (дети до 18 лет, студенты, пенсионеры)
*входной билет на выставку приобретается самостоятельно в кассе выставочного центра «Артэтаж».
Экскурсионное обслуживание оплачивается дополнительно.
Расписание экскурсий:
Тематические экскурсии по выставке (проводят сотрудники Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева): 9, 16, 23, 30 ноября 16:00; 7 и 14 декабря в 16:00; Экскурсионное обслуживание — 200 рублей.
Кураторские экскурсии по выставке (проводит Елена Григорьевна Сорокина, внешний куратор выставки): 4 ноября в 18:00; 11, 18, 25 ноября 13:00; 2, 9, 16 декабря в 13:00; Экскурсионное обслуживание — 400 рублей.
Выставка из фондов Музея Арсеньева и ГТРК «Владивосток» — это воспоминание о прекрасно оснащенной «фабрике фильмов», дань уважения талантливым людям, которые стояли у ее истоков. Здесь личные архивы и воспоминания, редкие фотографии, изобретения умельцев, съемочная техника прошлых лет и, конечно, фильмы. Старые фильмы о главном, которые сохранили для нас ушедшее время.
Справки по телефону:
Место встречи: Центр современного искусства «Артэтаж», пр-т Океанский, 9.
Встреча-беседа с сотрудниками Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева (12+)
На встрече поговорят о музеях, городе и современности. Почему музей сохраняет прошлое, но остается современным? Как жизнь музея связана с городом? Какой необычный опыт даёт музей своим посетителям? И что значит работать в музее сегодня?
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Нагорный лекторий» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Вход свободный.
Место: Нагорный парк, павильон возле видовой площадки
Время: 12 ноября в 18:00
Суббота городского школьника (0+)
Во Владивостоке началась реализация проекта «Суббота городского школьника». В рамках нововведения ученики среднеобразовательных учреждения смогут посещать экскурсии, участвовать в мастер-классах, конкурса, тематических лекциях, встречаться с интересными людьми и посещать много других интересных мероприятий.
Расписание на 11 ноября:
— 10:00 — конкурсно-познавательная программа по правилам дорожного движения в центре образования «Вектор» для учеников 3−4 класса. Запись по телефону:
— 10:00 — знакомство с техникой рисования «Фроттаж» в центре «Эврика» для детей от 5 до 6 лет. Регистрация — по ссылке, справки — по телефону:
— 10:00 — мастер-класс «День народного единства» в «Центринформе» для детей от 8 до 12 лет. Запись по телефону: +7 (423) 2−316−376; Место: ул. Магнитогорская, 4.
— 10:00 — мастер-класс’Макросъемка’в центре «Эврика» для детей от 7 до 10 лет. Регистрация — по ссылке, справки — по телефону:
— 10:00 — в детском клубе мастер-класс по робототехнике Робот на пульте ПДУ «Орлёнок» для детей от 7 до 14 лет. Запись по телефону:
— 10:00 — мастер-класс’Кукла-оберег «Кулема» в детском клубе им. Блюхера для детей от 8 до 12 лет. Запись по телефону:
— 10:00 — мастер-класс «Стрекоза» в центре образования «Вектор» для детей 5 класса. Запись по телефону:
— 12:00 — музыкальная гостиная «Опера “Князь Игорь” А. П. Бородина» в детском клубе им. Кудаковского для детей от 7 до 17 лет. Запись по телефону:
— 13:00 — день здоровья «Моё здоровье в моих руках» в детском клубе им. Кирова для детей от 8 до 12 лет. Запись по телефону:
Осенний книжный своп (16+)
11 и 12 ноября в книжном магазине «Игра слов» пройдет книжный своп — обмен прочитанными книгами. Каждый желающий может принести свои книги и выбрать в обмен книги, которые кто-то принес. Все книги для обмена будут расположены на большом общем столе.
Для того, чтобы обмен получился равноценным и на своп попадали только те книги, у которых есть шанс найти нового читателя, действует несколько правил:
— на своп принимаются книги в хорошем состоянии, которые кому-то точно захочется прочитать (старые журналы, учебники, справочники, испорченные книги и тому подобное не приносите, пожалуйста). Книги, изданные больше двадцати лет назад, и рассыпающиеся советские собрания сочинений тоже, как показывает наш опыт, не находят новых читателей;
— когда придете на своп, обратитесь к одному из сотрудников магазина: мы посмотрим, подходят ли книги для свопа и выложим их на столе. Книги, которые не подходят для свопа, мы вернем вам;⠀
— сколько принесли — столько унесли (принесли десять книг — придется десять забрать). Пришлось ввести такое правило, потому что заметили, что свопом пользуются для того, чтобы куда-то деть уже никому не нужные книги (сильно потрепанные и морально устаревшие). Но нам их тоже некуда девать! Поэтому внимательно посмотрите на свои книги и приносите только те, которые не стыдно отдать своему другу, лучше 1−2.
Помните, что своп — это не прием макулатуры, и используйте его по прямому назначению: чтобы обменяться прочитанными книжками. Своп действует в течение рабочего дня магазина.
Справки по тел.:
Место: пр-т Партизанский, 44 кор. 10.
Выставка в АртЭтаже «Двое» (12+)
Выставка графики Ирины Попович и Ильи Короткова будет открыта в Музее современного искусства АртЭтаже с 10 ноября по 17 декабря. Двое учеников художника Виктора Игоревича Серова — посвящают эту выставку своему учителю. Вдвоём они в 2015 году пришли в Студию народных художников Владивостока, руководителем которой был Виктор Серов. Вдвоём осваивали различные жанры и техники изобразительного искусства. Вдвоём осуществили пробы в графике. Им двоим Виктор Серов доверил совместную с ним «Выставку в ноябре» (АртЭтаж, 2019), где явно стала видна индивидуальность Ирины Попович и Ильи Короткова.
«Двое» — первая самостоятельная художественная выставка художников в галерейном пространстве. Ирина Попович представляет портреты, выполненные в
технике диатипия (от греческого dia — сквозь, через). Все портреты выполнены в Студии народных художников, и у нас есть возможность познакомиться с ликами студийцев и друзей художника.
Место: Океанский проспект 9, 2 этаж.