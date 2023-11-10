04:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Крупнейшая нарколаборатория и кража леса на 100 миллионов: самые громкие дела, раскрытые полицией Иркутска в 2023 году
10 ноября в Иркутске празднуют День сотрудника органов внутренних дел.
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Каждый день правоохранители борются с преступностью, поддерживают спокойную жизнь в городе и помогают разрешать гражданам конфликты. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. «КП-Иркутск» решила вспомнить громкие дела, которые раскрыли полицейские в регионе.
Нашли крупнейшую нарколабораторию
В марте 2023 года сотрудник ГУ МВД региона пресекли деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири.
В поселке Новолетники был производственный цех, в который можно было попасть через подвал частного дома, по подземному ходу. Злоумышленники сбывали наркотики на территории региона через интернет. Оперативники задержали троих подозреваемых, а из оборота удалось изъять 140 кг синтетического наркотика. Этого бы хватило на 425 тысяч разовых доз.
Кража леса на сотню миллионов
Также в Иркутской области нашли и контрабандистов леса. Занимались этим два уроженца государств Восточной Азии. Помогал им владелец местного заготовительного предприятия. Как выяснилось, преступная группа успела вырубить более 2,5 тысячи кубометров леса. Заготовленную древесину они вывозили из региона.
Подтвердилось 18 фактов контрабанды. Ущерб оценивался в 100 млн рублей.
Раскрыли криминальную схему автомошенников
Раскрыли иркутские, самарские и оренбургские полицейские и криминальную схему при продаже авто. Клиентов обязывали покупать машину по завышенной стоимости, навязывая допуслуги и кредиты.
Аферисты открыли два автосалона на территории Иркутской области. Объявления о продаже авто они разместили на более чем 30 сайтах. При этом в объявлениях цена была куда ниже, чем называлась по факту. Когда жертвы приезжали в автосалон, менеджеры предлагали им подписать договор купли-продажи. Помимо этого, обязательным условием оказывался кредит с первоначальным взносом.
В итоге правоохранители задержали 23 подозреваемых. Это были организаторы, управляющие, кредитные специалисты, менеджеры, юристы, бухгалтеры и другие работники. Фигуранты, задержанные в других регионах, были доставлены в Иркутск.
Чтобы возместить ущерб, следователи изъяли 55 автомобилей, принадлежащих данным автосалонам и подозреваемым, а также более двух миллионов рублей наличными.
Задержали грабителей «ювелирки» на 20 млн рублей
В апреле 2023 года полиция совместно с коллегами из следкома задержала трех мужчин, подозреваемых в хищениях драгоценностей.
Еще в январе злоумышленники ночью отключили сигнализацию в ювелирном магазине в поселке Усть-Ордынском. Затем они взломали дверь и похитили порядка 900 украшений на 20 млн рублей. В ходе обысков полиция нашла похищенные драгоценности, сбыть их преступники не успели.
Более того, оказалось, что двое из задержанных были причастны к другой краже «ювелирки» в Нижнеудинске на 16 млн рублей.
Продолжается и активная борьба с дропперами — курьерами, которые помогают мошенникам. Например, в сентября молодые люди помогли аферистам выманить у двух пенсионерок почти 800 тысяч.
Женщинам позвонили неизвестные и рассказали о родственниках, попавших в ДТП. Дабы те не попали под уголовную ответственность, предлагалось заплатить. Пенсионерки согласились на эти условия. Позже к ним приехали курьеры, которые и забрали деньги. Курьерами оказались 15-летние жители.
Они рассказали, что нашли такую «работу» через интернет. Процент от похищенных денег оставляли себе, а остальное переводили на счета мошенников.