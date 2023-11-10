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08:21 (мск), источник: Наш Красноярский край

В выходные в Красноярске существенно потеплеет

Пришедшее в четверг в краевой центр похолодание надолго не задержится.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Наш Красноярский край

Сегодня, 10 ноября, в Красноярске будет еще холодно: днем −8 градусов, но при этом солнечно и без осадков. В ночь на субботу, 11 ноября, температура воздуха опустится до −17 градусов. Постепенно теплеть начнет к полудню субботы. Днем в городе ожидается −7 градусов, к вечеру потеплеет до −4. В ночь на воскресенье также будет не холодно — до −6 градусов.

А в воскресенье дневные температуры будут колебаться около 0. Как обещают синоптики, на следующей неделе красноярцев ожидает аномальное для сибирской осени потепление.

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