08:21 (мск), источник: Наш Красноярский край
В выходные в Красноярске существенно потеплеет
Пришедшее в четверг в краевой центр похолодание надолго не задержится.
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Сегодня, 10 ноября, в Красноярске будет еще холодно: днем −8 градусов, но при этом солнечно и без осадков. В ночь на субботу, 11 ноября, температура воздуха опустится до −17 градусов. Постепенно теплеть начнет к полудню субботы. Днем в городе ожидается −7 градусов, к вечеру потеплеет до −4. В ночь на воскресенье также будет не холодно — до −6 градусов.
А в воскресенье дневные температуры будут колебаться около 0. Как обещают синоптики, на следующей неделе красноярцев ожидает аномальное для сибирской осени потепление.