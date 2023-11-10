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04:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Медиков Хабаровского края наградили за борьбу с пандемией COVID-19

Знаки отличия правительства региона получат больше 1200 медработников.

Источник: Минздрав Хабаровского края

В Городской поликлинике № 3 Хабаровска состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия правительства Хабаровского края «За заслуги в борьбе с COVID-19». Награды получили 46 медицинских работников этого учреждения. Во время пандемии коронавируса они приняли на себя основной удар, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Торжественная церемония вручения значков объединила врачей и медсестер, которые за три года пандемии приняли более 79 тысяч вызовов, выписали более 5 тысяч рецептов и сделали более 38 тысяч прививок, — сообщили в Минздраве Хабаровского края.

Всего, по данным регионального министерства здравоохранения, такие знаки отличия получат 1244 медика из 44 лечебных учреждений Хабаровского края.

Напомним, ещё во время пандемии особо отличившихся медицинских работников отмечали присвоенными указами президента России Владимира Владимировича Путина орденами Пирогова, медалями Луки Крымского от Минздрава РФ, нагрудными знаками «Отличник здравоохранения».

— Я с самого начала в «красной зоне» работала, с первого дня, да и выбора особого не было — я врач-инфекционист, — говорила на церемонии вручения ей и коллегам орденов Пирогов заведующая инфекционным отделением ЦРБ района им. Лазо Елена Васильева. — Страшно было, вирус новый, мы с ним незнакомы, страшно за семью, домочадцев, что могу принести болезнь домой, а в доме ребёнок. Пережили, справились.

Полученные медработниками края во время пандемии навыки борьбы с COVID-19 наверняка ещё пригодятся. По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России уже зафиксированы первые случаи завоза из Турции и Европы нового типа коронавируса «Пирола».

— На сегодняшний день мы безусловно ожидаем распространение этого варианта в РФ, — приводит слова Анны Поповой информагентство «Интерфакс». — Этот вариант не вызывает более тяжёлого течения заболевания, но вместе с тем, первые дни проходят очень непросто, с высокой температурой за 38.

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