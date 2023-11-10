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07:52 (мск), источник: dostup1.ru

Порывы ветра в Челябинской области будут достигать 15 м/с

Воздух прогреется до 6−8 градусов.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°

Облачно с прояснением, в западной половине Челябинской области дожди, в восточной — небольшие осадки, плюс 3−8 — такой будет погода в пятницу, 10 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ветер южной четверти 7−12 м/с, порывы до 15 м/с.

В Челябинске также облачно с прояснением, небольшой дождь, ветер южной четверти 7−12 м/с, плюс 4−6.

В 6.30 утра в центре города минус 3, влажность воздуха 100%, ветер юго-восточный 1 м/с, атмосферное давление около нормы — 743 мм ртутного столба.

До 11 часов в Златоусте, 16 часов в Челябинске, Карабаше и Коркино действует предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами (НМУ первой степени, смог).

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