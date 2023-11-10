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05:37 (мск), источник: Newslab.ru

У красноярского губернатора появилась новая советница по здравоохранению из Москвы

Новым советником губернатора Красноярского края по здравоохранению назначена кандидат медицинских наук из Москвы Наталия Говорушкина.

Об этом в своих соцсетях 9 ноября сообщил глава краевого минздрава Борис Немик.

«Сегодня с Михаилом Михайловичем Котюковым и новым советником губернатора по здравоохранению Наталией Станиславовной Говорушкиной обсудили ряд проблемных вопросов доступности медицинской помощи и наиболее популярные темы обращений жителей края. Губернатор поручил подготовить дополнительный план действий по отрасли, чтобы повысить удовлетворенность граждан, ориентируясь на лучшие практики, в том числе Москвы», — написал Борис Немик.

По информации некоторых СМИ, этим заявлением он по сути опроверг появившиеся накануне слухи о его возможной отставке и назначении на должность министра здравоохранения края 37-летней Натальи Говорушкиной из Москвы. О грядущей смене кадров 8 ноября со ссылкой на собственные источники сообщал известный красноярский бизнесмен Владимир Владимиров.

Напомним, когда в крае сменился губернатор, все члены регионального правительства были отправлены в формальную отставку и продолжали работу на своих местах, но с приставкой «исполняющий обязанности», до формирования нового состава. Однако по некоторым кадрам решение все еще не принято. В их числе Борис Немик, который на данный момент является и.о. министра здравоохранения Красноярского края.

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