У красноярского губернатора появилась новая советница по здравоохранению из Москвы

Об этом в своих соцсетях 9 ноября сообщил глава краевого минздрава Борис Немик.
«Сегодня с Михаилом Михайловичем Котюковым и новым советником губернатора по здравоохранению Наталией Станиславовной Говорушкиной обсудили ряд проблемных вопросов доступности медицинской помощи и наиболее популярные темы обращений жителей края. Губернатор поручил подготовить дополнительный план действий по отрасли, чтобы повысить удовлетворенность граждан, ориентируясь на лучшие практики, в том числе Москвы», — написал Борис Немик.
По информации некоторых СМИ, этим заявлением он по сути опроверг появившиеся накануне слухи о его возможной отставке и назначении на должность министра здравоохранения края 37-летней Натальи Говорушкиной из Москвы. О грядущей смене кадров 8 ноября со ссылкой на собственные источники сообщал известный красноярский бизнесмен Владимир Владимиров.
Напомним, когда в крае сменился губернатор, все члены регионального правительства были отправлены в формальную отставку и продолжали работу на своих местах, но с приставкой «исполняющий обязанности», до формирования нового состава. Однако по некоторым кадрам решение все еще не принято. В их числе Борис Немик, который на данный момент является и.о. министра здравоохранения Красноярского края.