05:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярцам показали, как будут выглядеть городские скверы
В Красноярске представили эскизы обновленных общественных пространств.
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Жители Красноярска могут увидеть скверы в разных районах города после благоустройства. На сайте городской администрации представили визуализацию утвержденных концепций.
Напомним, всего в 2024 году приведут в порядок 10 общественных пространств. Во всех них появятся новые покрытия, озеленение и освещение. В план благоустройства вошли 5 скверов, 4 набережных и променад. Они преобразятся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Архитекторы учитывали особенности каждого пространства. Например, специалисты решили оригинально оформить сквера «Молодежный», который называют в народе «Пограничный». В его благоустройстве будет обыграна тема государственной границы. Площади, аллею и символический пограничный столб сохранят, но представят в новом «прочтении»: вокруг него появится световая инсталляция «Письма с границы домой».