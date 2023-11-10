Главное
Палестино-израильский конфликт
05:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцам показали, как будут выглядеть городские скверы

В Красноярске представили эскизы обновленных общественных пространств.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жители Красноярска могут увидеть скверы в разных районах города после благоустройства. На сайте городской администрации представили визуализацию утвержденных концепций.

Напомним, всего в 2024 году приведут в порядок 10 общественных пространств. Во всех них появятся новые покрытия, озеленение и освещение. В план благоустройства вошли 5 скверов, 4 набережных и променад. Они преобразятся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Архитекторы учитывали особенности каждого пространства. Например, специалисты решили оригинально оформить сквера «Молодежный», который называют в народе «Пограничный». В его благоустройстве будет обыграна тема государственной границы. Площади, аллею и символический пограничный столб сохранят, но представят в новом «прочтении»: вокруг него появится световая инсталляция «Письма с границы домой».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Киев доложил Евросоюзу: Геноцид русских на Украине завершен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ