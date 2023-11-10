05:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Учёные кузбасского НИИ провели уникальную операцию на сердце овцы
Это позволит запустить в серийное производство противоспаечные мембраны для людей.
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Как сообщают в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний кардиоцентра, пару дней назад кемеровские врачи провели операцию на сердце овцы. Они вживили в него противоспаечные мембраны, которые запустят в серийное производство для людей в случае успешного эксперимента.
«Противоспаечная мембрана будет обладать лекарственной активностью. Лекарственное вещество помещается внутрь полимерного волокна в процессе электроспиннинга, и в последующем препарат будет постепенно высвобождаться. Не будет происходить разрастания тканей, подавляется локальное воспаление окружающих клеток и миграция фибробластов, это препятствует образованию спаек», — объясняет руководитель проекта Юлия Кудрявцева, заведующая отделом экспериментальной медицины НИИ ПССЗ.
Иссечение спаек обычно увеличивает продолжительность повторной операции, вызывая постоперационные риски. Кардиохирургам, чтобы добраться до сердца больного, приходится сначала удалять спайки, и только потом приступать к основному этапу операции.
Строение и размеры сердца овец, а также особенности гомеостаза максимально схожи с человеческими, поэтому вживляют мембрану сначала им. Три месяца за животными будут наблюдать.