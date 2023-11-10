05:52 (мск), источник: НИА Байкал
В Иркутской области впервые прошел Кубок Губернатора по КВН
Первый Кубок Губернатора Иркутской области по КВН прошел в Иркутске.
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Иркутская область, НИА-Байкал — Первый Кубок Губернатора Иркутской области по КВН прошел в Иркутске.
За победу боролись три команды: «Сборная Иркутской области», «Буряты» (квнщики, представляющие разные районы Иркутской области и Республики Бурятии), «Ровеньки» (Орловский государственный университет). Специальными гостями стали детские команды КВН «Нерпа» (Иркутский район) и «Бохан» (Боханский район). Участников и гостей приветствовал Губернатор региона Игорь Кобзев.
«Более 60 лет КВН объединяет молодежь всей страны. Всеми любимая игра воспитала несколько поколений творческих и талантливых людей. В Иркутской области движение КВН всегда было мощным. Яркие команды из Приангарья добивались успеха, достойно представляя регион в разных лигах международного союза команд КВН. Школа КВН позволяет проявить управленческие навыки, принимать необходимые решения. Сегодня мы начинаем новую традицию и планируем сделать Кубок Губернатора по КВН ежегодным творческим состязанием», — отметил Игорь Кобзев.
Мероприятие организовано министерством по молодежной политике Иркутской области в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» с привлечением субсидии «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Игра состояла из двух классических конкурсов — «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание», каждый из которых оценивался по пятибалльной шкале.
Как сообщает пресс-служба областного Правительства, в состав жюри вошли как опытные квнщики, так и люди, чья профессиональная деятельность напрямую связана с детьми и молодежью: кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, экс-капитан команды КВН «Байкал» (Сборной Иркутской области и Республики Бурятия) Юрий Яшников, ведущий, член команды КВН «Сборная сельскохозяйственной академии» (участники Высшей Лиги КВН) Станислав Гергерт, капитан команды КВН «Раисы» (победители Высшей Лиги КВН) Елена Хохоненко, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Ирина Авдеева.
По итогам выступления победителями юмористической битвы признана команда КВН «Ровеньки». Представители Орловского государственного университета — дважды финалисты Высшей Лиги КВН. Второе место заняла «Сборная Иркутской области», в состав которой вошли действующие квнщики региона. Третьими стала команда «Буряты», в их списке достижений — «бронза» в Высшей Лиге КВН и участие в проекте «Концерты» на одном из федеральных телеканалов.