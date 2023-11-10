08:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровский край не допустили африканскую чуму
Мясо из Московской области со следами АЧС было оперативно ликвидировано.
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В Хабаровском крае не допустили распространения опаснейшего для животноводства заболевания — африканской чумы свиней (АЧС). Два контейнера со свининой, прибывшие из Московской области, специалисты тщательно проверили. В одном из них был обнаружен геном АЧС. Были введены обязательные по закону ограничительные меры, груз был ликвидирован. Подробности этой истории в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в управлении ветеринарии регионального правительства.
— По факту у нас нет ни эпидочага, ни больных животных. Хабаровский край на этот момент остаётся благополучным с точки зрения распространения АЧС. Мы знали, что в наш регион направлена продукция с потенциально неблагополучного предприятия в Московской области. Она может быть инфицирована. Поэтому эту продукцию встречали, поместили на изолированное хранение. В одном контейнере пробы дали отрицательный результат на АЧС, а вот во втором выявлены следы АЧС, — рассказала начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина. — В оборот опасная продукция не была выпущена, она была изолирована. 1,1 тонны мяса было уничтожено, проведена дезинфекция. Как только мы получим результаты анализа отобранных проб, что всё чисто по АЧС, ограничения будут отменены. По правилам, такие ограничительные меры вводятся, чтобы были правовые основания нам потребовать от хозяйствующего субъекта уничтожить опасную продукцию, а затем он выдвинет требования поставщику в западный регион России, который поставил ему опасную продукцию.
В том же году сообщалось о ликвидации небольшого очага этой инфекции в селе Благодатное Хабаровского района. Чтобы не допустить распространения инфекции, специалисты изъяли и уничтожили пять свиней у местного фермера. Все очаги были ликвидированы, распространение инфекции остановлено.
Как уточнили вирусологи, зачастую в свои хозяйства вирус заносят сами местные жители после посещения леса — инфекция от диких кабанов легко передаётся на подошвах сапог или через верхнюю одежду. Ещё одним возможным источником заражения может быть корм, поэтому ветеринары советуют пищу для животных подвергать тщательной тепловой обработке.