В «матче крутых» круче оказался Красноярск

Баскетболисты «Енисея» вышли на паркет хозяев в «Баскет Холл Москва» и показали мощную и непредсказуемую игру.
Москвичи активно начали встречу, и в первой четверти преимущество МБА достигало двузначного значения. Но на второй 10-минутке «в гору» пошёл хорошо разогревшийся лидер красноярцев — MVP Единой Лиги ВТБ в октябре Ксавьер Рэйтан-Мэйес, который уверенно стал ликвидировать отрыв, а затем и выводить «Енисей» вперёд.
Игроки МБА стали играть в крепкую оборону, обошедшуюся красноярцам массой замечаний и фолов, что дало москвичам некоторое преимущество перед заключительной четвертью матча.
В матче сильнее оказался Красноярск, он стоит на четвертой строчке таблицы.
«Для начала хочу поздравить свою команду, непростая победа, да и против МБА никому не бывает легко. — Прокомментировал игру главный тренер БК “Енисей Йовица Арсич. — Мы показали отличный процент дальних попаданий, но не могу сказать, что полностью доволен тем, как мы выглядели в защите, не могу не сказать, что мы выглядим лучше и лучше с каждым следующим матчем. В начале игры была определенная нервозность. Но смогли не отпустить МБА, а в конце как раз наоборот — уже сами заставили соперника нервничать. У них много молодых игроков, и, конечно, под давлением ты не можешь играть как обычно и допускаешь ошибки”.
Рэйтан-Мэйес — 31 очко + 3 подбора + 6 передач + 2 перехвата.
Хопкинс — 22 очка + 8 подборов + 1 передача.
Бич — 10 очков + 3 подбора.
Мартин — 8 очков + 4 подбора + 5 передач + 2 перехвата.
Карпенко — 6 очков + 4 подбора +2 передачи.