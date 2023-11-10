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10:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в ближайшие выходные похолодает до −3 градусов

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 ноября, днем ожидаются дожди, местами до сильных. Ветер южный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Башинформ

Температура воздуха +2, +7°.

В субботу, 11 ноября, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, в восточных районах со снегом. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Столбики термометров ночью и днем покажут 0, +5°.

В воскресенье, 12 ноября, местами ожидается небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −3, +2°, днем 0, +5°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в эту пятницу прогнозируются опасные погодные явления.

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