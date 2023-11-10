В Башкирии в ближайшие выходные похолодает до −3 градусов

Температура воздуха +2, +7°.
В субботу, 11 ноября, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных, в восточных районах со снегом. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Столбики термометров ночью и днем покажут 0, +5°.
В воскресенье, 12 ноября, местами ожидается небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −3, +2°, днем 0, +5°.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в эту пятницу прогнозируются опасные погодные явления.