07:44 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Просто магия: хабаровский психолог о том, как не попасться на маркетинговые уловки в магазине
Как прийти за хлебом в магазин и не уйти с двумя пакетами продуктов.
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Стандартная ситуация для хабаровчан: пришел в магазин за хлебом и молоком, а дальше все как в тумане, и вот ты уже стоишь с полной корзиной у кассы. Назад пути нет — ты платишь в несколько раз больше запланированного. Что же произошло за несколько минут в супермаркете? Что вынудило положить в тележку товары, большинство которых вовсе не нужно? Никак, магия? В преддверии распродаж, которые начнутся 11 ноября, мы поговорили с хабаровским психологом Екатериной Егоровой.
Прежде чем понять все эти хитрости маркетологов, вспомним, почему распродажа проходит именно 11.11. А все началось довольно просто в Китае, городе Нанкин, когда в одном из местных университетов одинокие студенты решили отметить День холостяка. Ради этого они выбрали дату — 11 ноября. Со временем праздник стал популярным.
А в 2009 году их поддержал основатель портала AliExpress Джек Мо. Бизнесмен взял День холостяка в качестве повода и организовал глобальную распродажу. Она буквально взорвала просторы интернета. В 2014 году мегасэйл получил международное распространение. Вот уже несколько лет 11 ноября в России считается неофициальным праздником всеобщих распродаж и называется Днем шопинга. Распродажа настолько полюбилась многим, что даже не уступает по своим масштабам «Черной пятнице».
Полная тележка
Театр, как известно, начинается с вешалки, а супермаркет — с тележки или корзинки. Именно на входе начинается магия или заколдованный круг, по которому ходишь часами. Хлеб, молочная продукция, овощи распределены по всей территории магазина. Приходится нарезать не один круг, чтобы что-то найти. Мимоходом мелькают яркие ценники, которые так и манят посмотреть, что же за акция на полках.
Хабаровский психолог Екатерина Егорова дала несколько простых советов, как избежать лишних трат.
— Собираясь в магазин, нужно составить список нужных покупок. Необязательно писать все на небольшом клочке бумаге, можно создать сообщение лично себе в одном из мессенджеров и в нем уже прописать, что купить в магазине. Во-вторых, никогда не ходите в магазин голодным, и лучше всего идите с кем-то за продуктами. В-третьих, берите корзинку, а лучше пакет вместо большой тележки. Не попадайтесь на ловушки, находясь возле кассы. Обычно там размещают товары по сниженной цене, и часто возле кассира можно найти жвачки, шоколадки, влажные салфетки, зубные щетки, бритвенные станки, тесты на беременность и презервативы. Кажется, что все это нужно, но это очередная маркетинговая уловка, — говорит психолог.
Время — деньги!
Замечали ли вы когда-нибудь, что чем дольше вы задержитесь в магазине, тем больше товаров окажется в итоге в вашей корзине? Чтобы удержать покупателя как можно дольше, менеджеры применяют одну хитрую уловку — музыку. Чаще всего звучит расслабляющая и медленная мелодия. Она действует на нас релаксирующе, создается впечатление, будто пришел не в супермаркет, а в другое место.
— Многие хабаровчане ведутся на эту уловку и бродят между стеллажей часами, если, конечно, никуда не торопятся. Таких иллюзий в магазине много: это и узкие проходы, и особое распределение товара на полках, к примеру, товар, у которого заканчивается срок годности — лежит впереди, тот, что посвежее, в самом конце, — делится информацией психолог.
Есть еще одна уловка для хабаровских покупателей — так называемые «выгодные» полки. Товары на них расположены на уровне или чуть ниже уровня глаз покупателя. И определенно точно вы посмотрите прежде на них. И, странным образом, именно на этих полках размещены самые дорогие, но необязательно самые лучшие товары. Кстати, так же распределяют товары для детей, чтобы они видели перед глазами игрушку, которую непременно нужно купить.
Это все про маркетинговые уловки в продуктовом магазине, в бутиках с одеждой менеджеры также применяют свой хитрый метод для покупателей.
Белое, красное, голубое
И вот вы заходите в магазин одежды, и вдоль стен и посреди зала стоят вешала, а на них красуются сочетающиеся по цвету и стилю вещи. На первый взгляд, вроде бы удобно. Взял кофточку, а к ней прихватил в той же гамме брюки или юбку. А вот на другой стороне рядом с платьем красуются стильные туфли и сумка в тот же тон. Вот уже и не нужно тратить время, чтобы как-то вещи подобрать под образ. Продавцы уже заранее постарались!
Кажется, что все купили, все нравится — пора расплатиться на кассе. Но не тут-то было. Здесь вас ждет настоящий Клондайк из ослепительно блестящих украшений, заколок, браслетов, платков. Пока стоите в очереди на кассу, вы не заметите, как в корзинке уже лежит косметичка или пара носков, либо красивый ремешок. Это если лето на дворе. А зимой у кассы в бутиках Хабаровска можно встретить и варежки, и колготки, и носки, и даже фонарики, чтобы ходить по вечерам не в темноте. А что — тоже полезная вещь в хозяйстве!
— Такие же маркетинговые уловки применяют и в хозтоварах, и в магазинах для автомобилистов и садоводов. А если мы находим полку с акциями, то здесь хоть держи за ноги. Многие просто не могут пройти мимо стеллажа, где лежит товар по привлекательней цене, а рядом с ним другой. Поэтому сравнивайте аналоги и цены в разных торговых сетях. Иногда те же вещи, но дешевле, можно найти на маркетплейсах, — объясняет Екатерина.
Психолог советует ходить за покупками не в одиночку. Это поможет вам избежать соблазна купить что-нибудь ненужное. Возможно, ваш спутник окажется менее внушаемым, чем вы, либо возьмет на себя добровольную роль ограничителя ваших аппетитов.
Когда более-менее разобрались с основными секретами маркетологов, пора поговорить о распродажах. Распродажа стартует уже завтра, 11 ноября в 11:00 по московскому времени, и заканчивается через два дня. После этого ценники возвращаются к своему обычному, как мы думаем, уровню.
Какие магазины участвуют в распродаже 11.11
AliExpress — всем знакомый, известный среди покупателей, маркетплейс. Здесь огромные скидки, купоны и промокоды весь год, но самые выгодные предложения бывают с 11 по 13 ноября.
OZON — один из крупнейших и популярных маркетплейсов впереди всей планеты. Товары приходят быстро и по довольно привлекательной цене. Находятся ценители данного маркетплейса, есть и те, кто обходит стороной выбор покупки на авось.
«Яндекс. Маркет» — популярный гипермаркет торгует всем, чем угодно. Откройте на сайте вкладку «до 70%» и выбирайте нужный товар.
«Эльдорадо» — в этом старом добром магазине электроники можно рассчитывать на приятные скидки по купонам и выгодную оплату с рассрочкой. Но он уже не так популярен, как 10−15 лет назад.
«М. Видео» — этот магазин уже давно участвует в осенних распродажах в России. Клиенты получат суперскидки и повышенный кешбэк.