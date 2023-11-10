07:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
«ХабАвиа» из-за циклона переносит авиарейсы на 11 ноября
Сложные метеоусловия сейчас в Аяне и районе имени Полины Осипенко.
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Неблагоприятные метеоусловия стали причиной переноса ряда авиарейсов «Хабаровских авиалиний» из Хабаровска в северные районы региона. На 11 ноября перенесены вылеты по двум направлениям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В Аяне в последнее время нестабильная погода с сильными порывами ветра и в ноябре уже не в первый раз переносятся вылеты самолетов в этом направлении. Сегодня там порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому вылет рейсов №№ 403 и 404 перенесены на 9 часов утра 11 ноября, — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Сугробы на аэродроме Херпучи в районе им. Полины Осипенко также стали причиной переноса на 11 ноября авиарейсы 409 и 410 за 8 ноября.
Что касается остальных направлений, то рейсы на 10 ноября будут выполнены, но с задержками, вызванными работами аэродромных служб в аэропортах прибытия.