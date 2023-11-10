10:00 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Магнитная буря 10 ноября 2023 года: затишье перед атакой в 5 баллов
В пятницу, 10 ноября, обстановка на Солнце окажется относительно спокойной.
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Синоптики прогнозируют повторение магнитных бурь уже в конце этой недели.
В пятницу, 10 ноября, К-индекс поднимется до 3 баллов. Такая активность на Солнце ожидается с 6.00 до 12.00. Во второй половине дня она снизится до 2 баллов, а после 18.00 — до 1 балла, что считается спокойной магнитосферой.
10 ноября индекс вспышечной активности опустился на зеленый уровень — в пятницу возможны лишь слабые вспышки. Сотрудники лаборатории солнечной астрономии оценивают вероятность магнитной бури 10 ноября в 5%, мощного магнитного шторма — в 1%.
Магнитные бури накроют планету на выходных. В субботу, 11 ноября, большую часть дня геомагнитная обстановка будет спокойной, однако к вечеру К-индекс поднимется до 4 баллов. В воскресенье, 12 ноября, возмущения возрастут до 5 баллов, что уже считается магнитной бурей класса G1.
По словам врачей, метеозависимые люди ощущают влияние солнечных атак еще за несколько дней до мощных вспышек. У метеопатов начинаются головные боли, проблемы со сном, поднимается давление. Медики советуют в эти дни отказаться от вредных привычек, заменить кофе травяными чаями и водой, а также проводить больше времени на свежем воздухе.