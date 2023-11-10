09:25 (мск), источник: Время
Горячей воды и света не будет в некоторых домах Нижнего Новгорода 10 ноября
Отключения плановые.
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Горячей воды и света не будет в некоторых домах Нижнего Новгорода 10 ноября. Об этом сообщает Управление ГОЧС по Нижнему Новгороду.
Согласно сообщению, электричества не будет в части домов в поселке Новинки. Отключения будут произведены с 09:00 до 17:00.
Электричества также не будет с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Шмидта, 14, 14б, 15, 16 и 17, ул. Шлиссельбургская, 20 и 22.
Горячей воды не будет с 09:30 до 11:30 на ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6 и 193/7.
Отключения плановые.