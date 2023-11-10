Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажках

«Борьба с грызунами — это дератизация, с насекомыми — дезинсекция. Это обязательная услуга, которую должны выполнять ТСЖ, ТСН. По санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам управляющие организации должны следить за этим раз в месяц», — говорит Анатолий Петров.
Однако, по словам директора ЖКХ Контроля РК, почти никто правил не соблюдает. Чаще всего два раза в год вызывают какую-либо организацию, или присылают своего сотрудника для выполнения работ. Но он должен быть обучен, подготовлен, должен знать, как пользоваться индивидуальными средствами защиты, какие яды использовать.
«Бывали случаи, когда использовали дымовые шашки с отравляющим веществом. Жители первых этажей получали признаки отравления. Те, кто проводил дератизацию, дезинсекцию, не понимали, в каких случаях какие химикаты можно использовать», — добавил Олег Бышук.
По его словам, для того, чтобы уменьшить количество подобных ситуаций, на федеральном уровне было принято решение внести изменения в федеральный закон о лицензировании. Со следующего года все организации, занимающиеся дератизацией, дезинсекцией, должны будут иметь лицензию, которую выдает Роспотребнадзор.
Также в Роспотребнадзор могут обратиться и жильцы многоквартирных домов, если в доме присутствуют насекомые, а управляющая организация не реагирует или не проводит повторных работ, если проблема не решена. Дератизация и дезинсекция — обязательная услуга в числе оплачиваемых жильцами.
«Если обработка не выполняется, то есть порядок фиксирования ненадлежащего оказания услуги. Подается заявление в управляющую организацию, составляется акт об отсутствии выполнения услуги. Соответственно должен быть выполнен перерасчет. Если же услуга будет оказана, то перерасчета не будет», — пояснил Олег Бышук.