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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Екатеринбурге побит температурный рекорд за последние 10 лет

Прошедшее 9 ноября оказалось самым теплым с 2013 года в Екатеринбурге, говорится в сообщении Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°

Среднесуточная температура составила +1,6°, что на +6,6° выше нормы. Дневной максимум достиг +4,3°, ночной минимум опустился до −0,6°.

Сегодня, 10 ноября в городе ожидается от +1° до +3°. Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 2−7 м/с, вечером порывы до 11 м/с. До полудня прогнозируются дожди, ночью ожидается мокрый снег. С 11 по 15 ноября ночная температура не будет опускаться ниже −1°, а дневная не поднимится выше +4°.

Напомним, 6 ноября в Екатеринбурге повторился температурный рекорд 2006 года — дневной максимум составил +8,9°.

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