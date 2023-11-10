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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

На Новосибирск в воскресенье обрушится магнитная буря

Колебания будут слабыми.

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Жителей Новосибирска предупредили о магнитной буре. Она обрушится на город в воскресенье, 12 ноября.

Прогноз магнитных бурь опубликован на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В нем говорится, что новосибирцев ждет магнитная буря уровня G1. Это значит, что возмущения геомагнитного поля будут слабыми.

С 12 часов ночи магнитосфера будет возбужденной. После четырех часов утра начнется магнитная буря. Она продлится примерно до 10 утра.

Вероятность сильного магнитного шторма составит 20%.

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