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07:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове объявили торги на 50 троллейбусов с автономным ходом

Стоимость контракта составляет 1,8 млрд рублей.

Администрация города Кемерово объявила торги на приобретение ещё 50 троллейбусов с автономным ходом «Адмирал». Аукцион стартовал накануне и продлится до 27 ноября.

«Требования к закупаемым троллейбусам не меняем — это должны быть современные низкопольные машины с системами климат-контроля, подсчета пассажиропотока, валидаторами, видеонаблюдением, и, конечно, уже полюбившимся кемеровчанам автономным ходом», — писал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,8 млрд рублей (один троллейбус обойдётся в 37 млн рублей). Предполагается, что они полностью заменят троллейбусный парк города до конца марта 2024 года.

Областная столица уже получила 12 «Адмиралов», которыми заменили несколько городских маршрутов.

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