07:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинске вода из-под крана на неделю может стать более мутной
В Роспотребнадзоре предупредили о возможном ухудшении качества воды в Челябинске.
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В Челябинске в период до 15 ноября временно изменится качество питьевой воды. Вода из-под крана может стать более мутной или приобрести непривычный цвет. Об этом предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.
— Рекомендуем в указанный период и при изменении органолептических показателей качества воды для питьевых целей использовать кипяченую или бутилированную воду, — заявили в ведомстве.
Причина перемен — продолжающееся строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды. В ходе работ на очистных сооружениях переключают водоводы, скорость потока в трубах из-за этого растет.
Напомним, минувшей весной при переключении водоводов на очистных сооружениях случилось сразу две аварии. В результате вода из-под крана приобрела коричневый цвет.