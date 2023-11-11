06:15 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Снимки болельщиков «СКА-Нефтяника» на матче с «Саянами»
Полторы тысячи болельщиков на трибунах десятитысячной арены — это, конечно, капля в море. Но для современного российского хоккея с мячом — норма.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Тут еще надо учитывать несколько факторов. Это все же не выходной день и не матч-открытие чемпионата, в этот же день и в это же время «Амур» принимал «Автомобилист», и большая часть болельщиков оттянулась в «Платинум Арену», потому как, что будет в матче «СКА-Нефтяник» — «Саяны» — в принципе, понятно, а вот как сыграют «тигры» и «автозаводцы» — не вполне.
Тем не менее огромное спасибо тем, кто все-таки нашел в себе силы поболеть за своих не в интернете, а на трибунах. Команде, как бы сильна она ни была, очень важна поддержка, а комментарии в чате трансляции им читать недосуг. Смотрим на героев и благодарим фотографов хабаровского клуба. Ну и фанатов хабаровского СКА, само собой. Может быть, именно благодаря им команде удалось второй раз подряд сыграть на «ноль».