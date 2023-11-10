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09:58 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Народные приметы на 10 ноября: чего нельзя делать в день Параскевы Пятницы

В православной церкви 10 ноября — день памяти святой Параскевы, в народе его называют днем Параскевы Пятницы. Считается, что 10 ноября женщинам категорически запрещено ругаться.

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Параскева Иконийская жила в III веке во время правления Диоклетиана. Еще в юности она посвятила свою жизнь служению Богу. За веру сторонники императора подвергли ее жестоким мучениям и обезглавили.

С греческого «Параскева» переводится как «пятница». Родители великомученицы назвали так дочь, потому что особо почитали день крестных страданий Иисуса Христа — пятницу. У славянских народов история о Параскеве соединилась с культом божества Пятницы. Параскеву Пятницу считали покровительницей женщин и матерей.

Народные приметы на 10 ноября:

Параскеве молились о семейном счастье. Святую просили об избавлении недугов и женихе. В день Параскевы Пятницы зятья угощали родителей жены киселем.10 ноября на Руси наводили порядок в доме. Хозяйки рукодельничали — девушки собирались и шили за разговорами.

Приметы о погоде 10 ноября:

10 ноября много снега — весна придет рано. В день Параскевы листья с вишни не опали — мороза ждали не скоро.

Чего нельзя делать 10 ноября:

В день Параскевы старались не смеяться — иначе потом придется много плакать. Нельзя мыться в бане. Женщинам запрещено с кем-либо ругаться.

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