08:51 (мск), источник: Комсомольская правда
«Перечитывал перед отправкой в пекло»: письмо школьника спасло бойца в зоне СВО
Бойца из Иркутска с позывным «Блондин» в зоне СВО спасало детское письмо.
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«Я благодарю тебя за то, что ты рискуешь жизнью, чтобы мы жили спокойно, смеялись, гуляли, играли…», — эти трогательные строчки, написанные неразборчивым детским почерком, боец из Иркутска с позывным «Блондин» перечитывал раз за разом перед отправкой на передовую. Треугольник из простого тетрадного листа стал для сибиряка настоящим оберегом. Носил солдат письмо рядом с сердцем, во внутреннем кармане, тщательно оберегая послание от дождя и ветра. «Блондин» рассказывает, что тогда никакая пуля была не страшна! Подробности — в материале КП-Иркутск.
«С детства хотел стать военным»
24-летний Иван Гаврилов (имя изменено по просьбе героя, прим. Ред.) рассказывает, что никогда не видел своего отца. Глава семьи ушел от сына и супруги, когда Ваня только появился на свет. Мальчика воспитывали мама и бабушка. Тогда для детей из неполноценных семей выдавали бесплатные путевки в лагерь «Казачье войско», что в Ангарске. Именно там сибиряк понял, как должен построить свою жизнь.
— Каждое лето ездил в лагерь патриотической направленности. Помню, как нравились военные, их красивая форма. Мечтал однажды примерить мундир, поэтому старался быть достойным его.
Однажды Ваня совершил героический поступок — вытащил из озера тонущего ребенка. Также старался защищать младших от обидчиков. А дома частенько выхаживал котят и щенят.
— После школы решил подать документы в медицинский колледж. Хотел спасать людей, но мечта о военной карьере не давала покоя. После окончания первого курса забрал документы и ушел в армию — в распределили в войска противовоздушной обороны.
Проходил Иван срочную службу в Москве и даже участвовал в параде на Красной площади в День Победы. А после демобилизации вернулся в Иркутск и устроился в частное охранное предприятие быстрого реагирования.
Пули пролетали над головой
— Через два года после службы встретил на улице будущую жену, — с улыбкой рассказывает боец. — Подошла девушка со словами: «Ты помнишь меня?». Растерялся и не мог понять, кто предо мной. Оказалась, это бывшая подруга по переписке.
А через пару месяцев общения сибиряк понял: она — его судьба. Спустя год Иван стал отцом, у бойца родилась красавица-дочка.
Иван успел попробовать много профессий — пожарным в лесоохранном предприятии, пекарем, рабочим на стройке. А летом 2023 года пришло сообщение от бывших сослуживцев еще со срочной службы. Товарищи рассказывали, что находятся на СВО, на линии соприкосновения. Ивану стало стыдно, что он не рядом с братьями.
— Решил подписать контракт в августе 2023. Родные, безусловно, отговаривали, но я все решил. Перед отправкой за ленточку сделал любимой предложение. Так был рад услышать «Да». Тогда подали заявление в ЗАГС. Теперь официально супруги!
А в начале сентября военнослужащий прибыл на линию соприкосновения в составе артиллерийских войск. Не раз сибиряк попадал под обстрелы. Пули пролетали прямо над головой.
— Однажды нашу батарею из 60 человек построили в шеренгу. Командир сказал, что пришли письма. Я ничего не понял, ведь мне никто не писал. Но когда очередь дошла до меня, в руки дали маленький, аккуратно сложенный треугольник из тетрадного листа. Развернул — там детский почерк и душевные слова. На душе стало тепло и уютно.
Иркутянин прочел письмо раз пять, выучив каждое слово наизусть. А потом решил, что это письмо — его оберег.
— Уверен, оно защищало меня от опасности, — говорит боец. — Я перечитывал его перед каждой отправкой в пекло. И поэтому ранение, которое все-таки получил, не убило меня, могло быть и хуже. Восстанавливаться отправили домой. И сейчас этот треугольник всегда со мной. Реабилитация подходит к концу, 14 ноября уже должен снова прибыть на линию соприкосновения. Письмо будет со мной! Конечно, очень бы хотелось разыскать автора этого письма и встретиться с ним.