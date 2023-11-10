08:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Приморье может накрыть новый циклон
Синоптики рассказали, когда ждать очередного удара стихии.
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Солнечная погода в Приморье установилась ненадолго. Уже через неделю синоптики ожидают в регионе появление нового циклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
Как рассказал главный синоптик региона Борис Кубай, ухудшение погодных условий с большой долей вероятности произойдет через неделю, в пятницу, 17 ноября. Однако точно рассчитать траекторию движения циклона пока сложно.
«Одна группа моделей рассчитывает выход циклона с акватории Желтого моря в Японское море, приближая его центр к Владивостоку и далее направляя на северо-восток вдоль побережья края. Другая группа моделей, поддерживая выход такого циклона, направляет его над Японским морем несколько мористее. Такое противоречие в условиях продолжительной климатической аномалии неудивительно».
По словам главы Примгидромета, при одной траектории циклона дождь в столице края перейдет в снег со всеми вытекающими последствиями. В крае также может наблюдаться интенсивный снегопад. При другой траектории все может оказаться гораздо спокойнее. Специалисты ведомства будут производить расчеты в ежедневном режиме каждые 6 часов.