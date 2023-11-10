08:08 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
В мэрии Екатеринбурга назвали причину грязи на улицах
Основная грязь на улицах Екатеринбурга возникает из-за шипованной резины.
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Об этом заявил замглавы города Алексей Бубнов в эфире «Четвёртого канала».
По его словам, это примерно 80%. Ещё 20% идут с газонов и из дворов.
По словам чиновника решить проблему поможет переход автолюбителей на фрикционную резину. Коснулся он и причин гололёда на тротуарах. Из-за непогоды коммунальные службы не успели вовремя смести снег, и он превратился в наледь.
Вопрос о происхождении грязи на улицах периодически поднимается в городе. Ради поиска ответа на него власти даже заказывали специальные исследования.