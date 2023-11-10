08:45 (мск), источник: НИА Байкал
Молодым семьям Иркутска расскажут о мерах социальной поддержки
Иркутск, НИА-Байкал — 15 ноября в Иркутске пройдет интенсив для молодых семей.
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На нем расскажут о существующих мерах поддержки, в том числе по приобретению жилья, обеспечению занятости, о выплатах малообеспеченным и многодетным семьям.
Встреча состоится в формате открытого диалога с представителями различных министерств областного правительства. Ее организуют в рамках реализации программы «Регион для молодых».
Также запланирована стратегическая сессия по созданию регионального клуба (сообщества) молодых семей.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:30 в Доме молодежи на улице Декабрьских Событий, 102/1. Вход свободный. Для участия необходимо пройти регистрацию: youngfamilies.bitrix24site.ru/.