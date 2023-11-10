08:17 (мск), источник: АиФ Пермь
Метеорологи предупредили об аномальной погоде в Пермском крае до 15 ноября
В середине ноября начнётся климатическая зима.
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Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили об аномальной погоде в Пермском крае, которая продержится до 15 ноября.
Первая декада месяца стала самой тёплой с 2013 года. Средняя температура выше нормы на 4−5˚.
«10 ноября край находится под влиянием циклона, который принёс дождь. В Перми ожидается 5−10 миллиметров осадков за сутки. Заток тепла продолжится. Среднесуточная температура воздуха будет на 7−8˚ выше нормы», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
Дождь в Перми прекратится в ночь на субботу. При этом на севере и востоке региона пойдёт мокрый снег. Днём возможно прояснение. Осадки прекратятся во всём крае. Воздух в субботу прогреется до 0… +4˚ (на юге до +6˚). В воскресенье похолодает. Ночью на термометрах будет 0… −3˚, днём −2… +2˚. Осадки не ожидаются.
13 ноября, в понедельник, тёплый фронт принесёт дождь и мокрый снег. Воздух прогреется до 0˚. Вторник может стать одним из самых тёплых дней за месяц. На юге региона будет +4… +6˚. Это почти на 10˚ теплее климатической нормы.
Похолодание начнётся в Прикамье