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10:05 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцам обещают дождь и до +8°С в выходные

Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидаются дождливые и пасмурные выходные. Такой прогноз на 11 и 12 ноября опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днём в субботу составит +7°С, в воскресенье — +8°. Ночью столбик термометра покажет +3… +5°С.

Оба выходных дня будет облачно. Возможны небольшие кратковременные дожди. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

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