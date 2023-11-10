10:05 (мск), источник: Калининград.Ru
Калининградцам обещают дождь и до +8°С в выходные
Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.
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В Калининградской области ожидаются дождливые и пасмурные выходные. Такой прогноз на 11 и 12 ноября опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха днём в субботу составит +7°С, в воскресенье — +8°. Ночью столбик термометра покажет +3… +5°С.
Оба выходных дня будет облачно. Возможны небольшие кратковременные дожди. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.