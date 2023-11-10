09:13 (мск), источник: МК.RU Воронеж
На строительство большого автомобильного кольца в Воронеже может потребоваться до 17 млрд рублей
Большое воронежское кольцо планируют построить после того, как запустят метробус в Воронеже.
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На новую автомагистраль может потребоваться от 15 до 17 млрд рублей. Об этом рассказал министр дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин во время прямого эфира в «Абиреге».
По предварительным данным, масштабный объект соединит левый и правый берег города — в северном и южном направлениях. Через Московский проспект должна будет пройти эстакада, чтобы разгрузить направление съезда с Антонова-Овсеенко. Для удобства водителей, из Северного района в центр будет съезд по просеке, а затем выход на набережную Максима Горького, набережную Массалитинова. Таким образом создадут малое кольцо.
Максим Оськин предположил, что на реализацию данного масштабного проекта потребуется не менее двух лет, но сначала необходимо завершить текущие крупные проекты, например, запуск метробуса. Напомним, что преобразование дороги под метробус произойдет только после сдачи дублера Московского проспекта. То есть строительство большого кольца в столице Черноземья — это далекая перспектива.
Министр дорожной деятельности нашего региона подчеркнул, что на «закольцовку» города потребуется не менее 15 млрд рублей. Для этого будут привлекать федеральные средства. Это могут быть как специальные казначейские, так и инфраструктурные кредиты.