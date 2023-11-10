08:43 (мск), источник: Комсомольская правда
«Королева неба»: девушка из Ангарска признана одной из самых красивых стюардесс России
Бортпроводница из Ангарска стала финалисткой международного конкурса «Топ-стюардесс-2023».
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— На самом деле, профессия бортпроводницы никогда не была моей мечтой. Я не думала о том, что хочу работать в авиации, — начинает свою историю 27-летняя ангарчанка Юлия Иванова. — Я хотела стать журналистом, работать на международном уровне. Ради этого поступила в университет на специальность «зарубежное регионоведение», изучала историю и культуру США, иностранные языки.
Но, как часто бывает, диплом остался пылиться на антресолях. Не сложилось! На должность, которую хотела она, не взяли, а быть переводчиком, как предлагали, не хотела. Тогда сибирячка временно устроилась администратором гостиницы возле иркутского аэропорта, а в свободное время подрабатывала репетитором по английскому языку.
— В нашем отеле часто останавливались экипажи: бортпроводники, командиры. Смотрела на них и восхищалась, — признается Юлия. — Казалось, летать каждый день — это так тяжело и страшно. А выглядят как… С иголочки! Всегда такие красивые, совершенные и будто недосягаемые! (смеется).
В одну из рабочих смен Юлия разговорилась с пилотом воздушного судна. Он оглядел высокую стройную красавицу и внезапно спросил:
— Почему вы здесь сидите? Иностранные языки знаете, рост подходящий, внешность красивая. Вам нужно в бортпроводницы идти, — резюмировал пилот.
Девушка усмехнулась, но задумалась. А потом и решилась! Пришла на собеседование в одну из крупных российских авиакомпаний и… с треском провалила его.
Решила стать примером для себя
— Сейчас понимаю, почему не получилось. Я изначально пришла с мыслью о том, что меня не возьмут, — признается Юлия. — Я вела себя неуверенно, была одета в очень сдержанные и мрачные тона. Будто пыталась спрятаться, скрыться. Так вернулась к репетиторству, которое день ото дня приносило все меньше удовольствия. И снова задумалась об авиации.
Хотя время было совсем неподходящим — авиакомпании переживали не лучшие ковидные времена, набор на бортпроводников был закрыт, но Юля смогла. Сначала записалась на курсы по подготовке к собеседованию для будущих стюардесс. За два месяца изучила авиационную лексику на английском языке, строение самолета, технологию обслуживания пассажиров. Не зря! После обучения ее охотно приняла в ряды бортпроводников. Летом 2021 года она отправилась в первые рейсы. Базы авиакомпании находится в Москве и Санкт-Петербурге, ради работы сибирячка переехала в северную столицу.
— Я понимала, эта профессия — это не просто красиво ходить. Это работа с людьми. На борту находится 189 пассажиров и каждый из них понемногу требует внимания. К некоторым нужно искать подход. Кто-то может раздражаться из-за каких-то личных проблем и пытается выплеснуть негатив на тебя. Это довольно тяжело, — признается Юлия. — Был случай, когда нетрезвый пассажир наговорил грубостей. Я очень долго переживала, плакала. Но потом научилась справляться с такими ситуациями. Я дарю пассажирам улыбку, и миллионы людей отвечают мне взаимностью!
График работы у бортпроводников ненормированный и непредсказуемый. Полетные смены могут длиться по 8−9 часов в сутки. Дома их может не бывать по несколько дней. Чаще всего девушка летает в Москву, Казань, Сочи, Уфу, Новосибирск. В некоторых городах, по возможности, бортпроводники даже успевают провести время и посмотреть местные достопримечательности.
— Благодаря работе нашла много новых друзей, отличных знакомых, — признается Юлия. — Многие думают, что бортпроводницы — одиноки и из-за работы им сложно построить семью. Да, пока мое сердце свободно, я не замужем. Но думаю, что у меня получится совмещать личную жизнь и работу. Даже сейчас у меня есть свободное время на свои увлечения. Посещаю занятия по плаванию, английскому, растяжке. Думаю, что найду время и для отношений!
Поддержали на малой родине
В начале 2023 года Юлия узнала в социальных сетях о международном конкурсе «Топ стюардесс». Он проходит с 2014 года и в нем принимают участие самые яркие представительницы профессии.
Юлия решила: а почему бы и нет? Подала заявку на участие, получила приглашение на кастинг, прошла отборочные туры. По итогу организаторами и членами жюри были отобраны 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Юлия среди них. А сейчас впереди девушку ждет финал. Он состоится 10 декабря в Москве.
— В полуфинале мы демонстрировали свои профессиональные навыки: знание аварийного оборудования, сервиса, английского языка, умение оказывать первую помощь
О том, что Юлия участвует в конкурсе, первыми узнали в Бурятии. Это ее малая родина. Девушка там родилась и жила до 17 лет, пока не переехала в Ангарск.
— Совершенно незнакомые люди писали мне в социальных сетях, что желают мне удачи и победы, поддерживают. Это очень приятно! Я даже не ожидала, — признается девушка.
В случае победы сибирячка получит призы, звание и корону «Королевы неба». А еще это шанс заявить о себе! Финалистки конкурса моментально оказываются под прицелом СМИ, а это новый виток в профессии. Да и личную жизнь, когда ты в центре внимания, построить легче.