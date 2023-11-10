09:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Последние новости Воронежа на 10 ноября 2023 года: мужчина расстрелял из охотничьего ружья приятеля жены
Рассказываем о наиболее важных событиях Воронежа и региона на утро 10 ноября.
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Воронежец расстрелял из охотничьего ружья приятеля жены. Подробности убийства на почве ревности рассказали в региональной полиции. Утром 1 ноября 47-летний мужчина находился у себя в квартире на улице Алексеевского в областном центре. Из дома он взял принадлежащее ему огнестрельное оружие и отправился в село Ячейка Эртильского района, чтобы разобраться с соперником. В надворной постройке он несколько раз выстрелил в лицо, голову и ноги 43-летнего оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Вооруженный воронежец покинул место происшествия. Однако на улице зачем-то рассказал местной жительнице о том, что совершил. Женщина сразу же обратилась в полицию. Полтора часа оперативники уговаривали подозреваемого сдаться, после чего удалось его обезоружить и задержать. Воронежец дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Бывший начальник отдела ГИБДД по Воронежу стал заместителем руководителя городского управления транспорта. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. 9 ноября Андрей Астанин отработал свой первый день в новой должности. Руководящий пост в ГАИ он оставил осенью 2021 года, приемником Астанина стал Александр Агафонов. Что касается действующего главы управления транспорта, то с прошлого месяца им является Максим Захаров. Он работает в мэрии Воронежа с 2016 года. Был главным специалистом отдела планирования и мониторинга управления муниципальных закупок, затем перевелся в управление транспорта, где прошел путь от главного специалиста до руководителя.
Четыре человека пострадали в столкновении «Тойоты» и автобуса в центре Воронежа. Авария произошла 9 ноября в 12 часов у дома № 40 по улице Кольцовской. Столкнулись маршрутка № 58 и иномарка. Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, пострадали три пассажирки автобуса 17-ти, 63-х и 65-ти лет, а также 29-летний водитель «Тойоты». С телесными повреждениями их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, выяснят причины и обстоятельства ДТП.
Воронежцы пожаловались на ситуацию в областной детской больнице № 2. Родители грудного ребенка рассказали, что их малыша привезли в инфекционное отделение с температурой 39 градусов. При этом положили на койке в коридоре. В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что в период сезонных инфекционных заболеваний всегда отмечается рост обращений в медучреждения. Кроме того, в областной детской больнице № 2 сейчас идет капитальный ремонт одного из инфекционных отделений, рассчитанного на 50 коек. В ведомстве также добавили, что время пребывания в коридоре не длительное, до 12 часов. Оно необходимо для выписки пациентов, обработки палат и перемаршрутизации.