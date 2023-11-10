09:23 (мск), источник: Нижегородская правда
Нижегородцев ждут пасмурные выходные
Температура воздуха
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Нижегородцев ждут пасмурные выходные. Температура воздуха
Сервис составил прогноз с помощью технологии «Метеум» на основе данных метеонаблюдений.
В субботу, 11 ноября в Нижнем Новгороде будет пасмурно, а температура достигнет +5°. Скорость ветра с утра составит 2 м/с, а вечером — 3 м/с.
В воскресенье, 12 ноября, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +3°. Днем она поднимется до +4°, а вечером составит +4°.
Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону — там температура воздуха прогреется до +8°…+12°.