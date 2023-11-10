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09:23 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородцев ждут пасмурные выходные

Температура воздуха 11—12 ноября не опустится ниже +3.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Нижегородская правда

Нижегородцев ждут пасмурные выходные. Температура воздуха 11—12 ноября не опустится ниже +3, сообщает Яндекс Погода.

Сервис составил прогноз с помощью технологии «Метеум» на основе данных метеонаблюдений.

В субботу, 11 ноября в Нижнем Новгороде будет пасмурно, а температура достигнет +5°. Скорость ветра с утра составит 2 м/с, а вечером — 3 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +3°. Днем она поднимется до +4°, а вечером составит +4°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону — там температура воздуха прогреется до +8°…+12°.

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