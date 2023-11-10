09:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Ночные заморозки и дождь ожидаются в выходные в Воронежской области
Возможен ветер до 15−17 м/с.
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В предстоящие выходные в Воронежской области синоптики прогнозируют ночные заморозки, а днем осадки в виде дождя. Об этом предупредили в Гидрометцентре.
Так, ночью и утром в субботу, 11 ноября, местами по области ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до −1. Днем по области будет +5…+10 градусов, а в Воронеже — облачно с прояснениями и потеплеет до +6… +8 градусов.
В ночь на воскресенье, 12 ноября, в Воронеже и области снова польют дожди. А также возможен сильный ветер, скорость которого составит до 15−17 м/с.
Впрочем, на улице будет теплее: до +7…+12 по области и +8…+10 в Воронеже.