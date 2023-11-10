У 33-летней омички из-за образа жизни забрали трех детей

По данным ведомства, 33-летнюю омичку ограничили в родительских правах из-за асоциального образа жизни. Причем ранее женщину лишили родительских прав еще на двух детей.
«Основанием для применения такой меры послужил асоциальный образ жизни омички, в связи с которым ее ребенок проживал в неблагоприятных условиях. Двумя годами ранее женщина уже была лишена родительских прав на двоих несовершеннолетних детей», — заявили в управлении.
Отмечается, что омичка, живущая вместе с сожителем, во время исполнения решения суда не хотела пускать приставов в квартиру, для чего придумывала разные предлоги. Однако сотрудники все же дождались, пока дверь откроется, и ознакомили женщину с исполнительным документом. В итоге девочку забрали и передали органам опеки. В управлении отметили, что у женщины есть шанс вернуть ребенка через суд, если ей удастся доказать, что основания для ограничения в родительских правах устранены.