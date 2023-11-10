10:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Проект реконструкции Енисейского тракта возле Бадалыка прошел госэкспертизу
Там построят транспортную развязку, парковку и тротуары.
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В Красноярске проект реконструкции Енисейского тракта и улицы Ремесленная возле Бадалыкского кладбища прошел государственную экспертизу. Об этом сообщает администрация города.
Протяженность участка, где развернется работа — 1,05 км. В мэрии рассказали, что реконструкция должна снизить напряженность движения на этом отрезке.
Проект предусматривает строительство ливневой канализации, установку освещения и создание парковки возле кладбища. Вдоль трасс оборудуют тротуары, сделают пешеходные дорожки, высадят газон, деревья и кустарники.
Сейчас определяются источники финансирования для реализации проекта.