10:48 (мск), источник: Наш Красноярский край
На правобережье Красноярска отключены от отопления 135 домов
Люди остались без тепла из-за аварии на сетях на улице Вавилова.
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Сегодня, 10 ноября, утром на правом берегу Красноярска из-за аварии на теплосетях отключили от тепла 135 домов. Еще в нескольких многоэтажках подача тепла была снижена. Жителям рекомендовали поплотнее закрыть окна и балконные двери, чтобы дольше сохранить комфорт в квартирах.
Все эти меры были предприняты из-за порыва трубы на улице Вавилова, в районе дома № 94. Там обнаружили провал грунта и парение на участке квартальной тепловой сети.
На участке работают 30 человек и 6 единиц техники. На данный момент специалисты СГК уже нашли место порыва.
— Ведем земляные работы, чтобы подойти к нему и начать ремонт. Одновременно приступаем к локализации места работ, чтобы сократить количество домов, попавших под ограничение. На это понадобится время, — сообщили в СГК.
Также там добавили, что о сроках ликвидации порыва и окончательном количестве домов, которые останутся без отопления, будет сообщено чуть позже.