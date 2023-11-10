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10:33 (мск), источник: Newslab.ru

«Штукатур-маляр до 200 тысяч»: назван топ самых «дорогих» вакансий ноября в Красноярском крае

До 300 тысяч рублей может получать руководитель филиала магазина электротехнической продукции.

Источник: Freepik

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, размещенные на сервисе в Красноярском крае, и составил топ наиболее высокооплачиваемых предложений. В ноябре в регионе ищут программиста-разработчика, штукатура-маляра и врача с зарплатами от 100 до 300 тысяч рублей.

До 300 тысяч рублей может получать руководитель филиала магазина электротехнической продукции. Нужно организовать коммерческую деятельность филиала, формировать с нуля отдел продаж, участвовать в переговорах с ключевыми клиентами, изучать рынок конечных потребителей и формировать оптимальную товарную матрицу. Нужен опыт работы на руководящих должностях и опыт продаж в технической сфере не менее двух лет, внутренняя культура, коммуникабельность, лидерские качества.

Столько же готовы платить программисту-разработчику С#, который будет улучшать бэкэнд информационных систем и других сервисов. Сотрудник будет развивать продукты для заказчиков: пересобирать бизнес-логику, добавлять функции, дорабатывать автоматизированные процессы, а также интегрировать новые сервисы.

До 250 тысяч рублей готовы предложить оператору харвестера (лесозаготовительного комбайна). Специалисту предстоит заниматься заготовкой древесины хвойных и лиственных пород, также важно следить за своевременным техническим обслуживанием машины и харвестерного агрегата.

Водитель-экспедитор с личным автомобилем с поддержанием положительной температуры в кузове может получать до 235 тысяч рублей. Нужно доставлять медикаменты и медицинские изделия по Красноярскому краю и в Иркутскую область, загружать и разгружать товар самостоятельно, заполнять документацию. Необходим автомобиль с объемом кузова не менее 8 кубометров, наличие ИП, дисциплинированность и пунктуальность.

Также в рейтинг попала вакансия врача-хирурга в районную больницу поселка Мотыгино. Сотруднику обещают зарплату в 200 тысяч рублей, предоставляют единовременную выплату по программе «Земский доктор» в 2 млн рублей, при переезде компенсируют проезд работника и членов семьи, найм жилья, раз в два года оплачивают льготный проезд к месту отдыха и обратно в пределах России.

Штукатуру-маляру готовы предложить до 200 тысяч рублей. Необходимо выполнять работы по дизайн-проекту, соблюдать технологии малярно-штукатурных работ, уметь работать с гипсокартоном и утеплительным материалом, а также заниматься выравниванием полов, стен и откосов.

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