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09:56 (мск), источник: Татарстан 24

У казанских бурских коз родились два малыша

Они еще неуклюжи, но очень активны и радостно проявляют жизненные силы.

Источник: Татарстан 24

В казанском зооботсаду появились новые обитатели — 7 ноября у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши родились два маленьких козлика. Ветеринары обследовали их здоровье. Один из них имеет окрас, похожий на отца, а другой больше похож на мать.

В первые несколько недель малыши будут питаться только молоком, а затем начнут пробовать растительную пищу. Они еще неуклюжи, но очень активны и радостно проявляют жизненные силы, сообщает пресс-служба казанского зооботсада. Бурские козы отличаются крупной головой с необычной выпуклой формой черепа и выраженным носом.

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Ранее мы писали, что в казанском зоопарке появилось четыре малыша. Они активно бегают по земле и не испытывают страха перед посетителями зоопарка.

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