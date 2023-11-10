09:56 (мск), источник: Татарстан 24
У казанских бурских коз родились два малыша
Они еще неуклюжи, но очень активны и радостно проявляют жизненные силы.
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В казанском зооботсаду появились новые обитатели — 7 ноября у пары бурских коз Мальвины и Гаврюши родились два маленьких козлика. Ветеринары обследовали их здоровье. Один из них имеет окрас, похожий на отца, а другой больше похож на мать.
В первые несколько недель малыши будут питаться только молоком, а затем начнут пробовать растительную пищу. Они еще неуклюжи, но очень активны и радостно проявляют жизненные силы, сообщает пресс-служба казанского зооботсада. Бурские козы отличаются крупной головой с необычной выпуклой формой черепа и выраженным носом.
Ранее мы писали, что в казанском зоопарке появилось четыре малыша. Они активно бегают по земле и не испытывают страха перед посетителями зоопарка.