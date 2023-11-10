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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые перевозчики появятся у четырех автобусных маршрутов в Воронеже

И запустят новый автобус № 57 от улицы Мало-Терновой до гипермаркета «Линия» в Северном микрорайоне.

У четырех популярных городских маршрутов в Воронеже сменятся перевозчики. Речь идет об автобусах №№ 3, 44, 66 и 92. Об этом рассказали в городском управлении транспорта.

До 1 января 2024 года власти заключат контракты, оформят протоколы аукционов, а специалисты проведут осмотр техники. Заявки от потенциальных перевозчиков уже поступили.

На маршрут № 3 «ул. Чапаева — Московский проспект» — от АО «ВПАТП-3. В ближайшее время будут курсировать автобусы большого класса. Выпуск составит до 10 единиц. ООО “Рыбинское ПАТП № 1” заявилось на маршруты № 44 (“ВАСО — ЖК Грин Парк) и № 66 (“Юго-Западный рынок — ул. Переверткина”). А на № 92 (“Цирк — мкр. Семилукские Выселки”) — МКП МТК “Воронежпассажиртранс”.

Кроме того, для улучшения транспортного обслуживания установят новый автобусный маршрут № 57. Он пройдет от улицы Мало-Терновой до гипермаркета «Линия» через улицы Сакко и Ванцетти, Фридриха Энгельса, Московский проспект, улицы Электросигнальную, Машиностроителей, 9 Января, Хользунова, Генерала Лизюкова, Маршала Жукова и Владимира Невского.

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