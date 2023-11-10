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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Блогер из Казани Анастасия Нутумн купила розовый Mercedes

Сначала автомобиль был серого цвета.

Источник: кадр видео

Жители Казани стали замечать на улицах города розовый Mercedes. Оказалось, что его владелицей является блогер Анастасия Нутумн.

Девушка рассказала в соцсетях, что розовый автомобиль принадлежит ей. Видео с необычной машиной набрало свыше миллиона просмотров.

Как сообщила Анастасия Нутумн, сначала Mercedes был серого цвета, она его перекрасила в розовый. Девушка поделилась, что заработала на машину, занимаясь продюсерством.

Ранее мы сообщали, что блогер из Татарстана проехала по крымскому мосту за несколько часов до теракта.

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