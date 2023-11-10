Главное
Главные новости недели
09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

На Ай-Петри хлыщет дождь 10 ноября: в Крыму хозяйничает поздняя осень

Появилось видео дождливого утра на плато Ай-Петри в ноябре.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Андрей Бачурин

Ранним утром на плато Ай-Петри, с которого можно полюбоваться Большой Ялтой, было сыро и неуютно, хотя синоптики ничего такого не прогнозировали.

Во время загрузки произошла ошибка.

— С добрым утречком! Сегодня как-то так, — такой пост сопровождает видео, которое автор Андрей Бачурин разместил в соцсети.

Остроконечные горные вершины, смотровую площадку и саму станцию канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» щедро омывает осенний дождь.

Да, Крымский полуостров отчаянно сопротивляется ненастной осени, но все же ноябрь дает о себе знать.

Погода не помеха для любования прелестями Южного берега Крыма, ведь в Никитском ботаническом саду в разгаре долгожданный Бал хризантем 2023, где можно отогреть свою душу, насладившись сорока тысячами цветущих растений.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Киев доложил Евросоюзу: Геноцид русских на Украине завершен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта