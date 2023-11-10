09:40 (мск), источник: Комсомольская правда
На Ай-Петри хлыщет дождь 10 ноября: в Крыму хозяйничает поздняя осень
Появилось видео дождливого утра на плато Ай-Петри в ноябре.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ранним утром на плато Ай-Петри, с которого можно полюбоваться Большой Ялтой, было сыро и неуютно, хотя синоптики ничего такого не прогнозировали.
— С добрым утречком! Сегодня как-то так, — такой пост сопровождает видео, которое автор Андрей Бачурин разместил в соцсети.
Остроконечные горные вершины, смотровую площадку и саму станцию канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» щедро омывает осенний дождь.
Да, Крымский полуостров отчаянно сопротивляется ненастной осени, но все же ноябрь дает о себе знать.
Погода не помеха для любования прелестями Южного берега Крыма, ведь в Никитском ботаническом саду в разгаре долгожданный Бал хризантем 2023, где можно отогреть свою душу, насладившись сорока тысячами цветущих растений.