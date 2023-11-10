10:08 (мск), источник: Новый Калининград
Минтруд РФ предлагает отдыхать в мае 2024 года 11 дней
Из-за выпавших на выходные дни 7 и 8 января в Минтруда планируют сделать нерабочими 31 декабря и 10 мая.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Минтруд России подготовил проект постановления о переносе праздничных дней в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте Министерства.
Согласно документу, на «первые» и «вторые» майские праздники запланировано по четыре выходных дня. Январские праздники продлятся с 29 декабря по 8 января включительно.
В 2024 году некоторые праздники выпадают на выходные дни, поэтому в Минтруда предлагают компенсировать их следующим образом: за счет 7 и 8 января (субботы и воскресенья) сделать нерабочими 10 мая и 31 декабря.
Согласно проекту постановления, в 2024 году будут следующие праздничные дни:
— с 1 по 8 января 2024 г. (новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);
— с 23 по 25 февраля;
— с 8 по 10 марта;
— с 28 апреля по 1 мая;
— с 9 по 12 мая;
— 12 июня;
— с 3 по 4 ноября;
— с 29 по 31 декабря.