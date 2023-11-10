09:53 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Удостоверения личности в Молдове можно будет перевести в цифровой формат
Удостоверения личности, водительские удостоверения и регистрационные свидетельства будут переведены в цифровой формат.
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В Молдове можно будет провести оцифровку удостоверений личности, водительских прав, регистрационных свидетельств. Соответствующую законодательную инициативу одобрил парламент во втором чтении.
Указанные документы в цифровом формате будут использоваться через интегрированное государственное приложение электронных услуг. Агентство электронного правительства Молдовы при финансовой поддержке Программы развития ООН работает над разработкой приложения, которое обеспечит пользователю доступ ко всем электронным услугам на основе его личной электронной подписи.
Цифровое удостоверение личности гражданина Республики Молдова можно будет создать на телефоне или планшете. В нем будет содержаться набор данных, поступающих в автоматическом режиме реального времени из профиля человека в государственном реестре населения, а также электронный идентификатор (QR-код).
С помощью данного проекта также можно будет подать заявку на регистрацию транспортных средств и доставку через государственную службу (MDelivery) сертификатов и номерных знаков.
Кроме того, предлагается обязать нотариусов подавать заявления о регистрации удостоверенных юридических документов или договоров купли-продажи через электронные сервисы, что исключит необходимость взаимодействия с Агентством государственных услуг.
По задумке авторов законопроекта его внедрение облегчит для граждан процесс получения госуслуг и повысит их доступность через цифровую среду.