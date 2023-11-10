10:20 (мск), источник: MOS.Ru
Разворот, полоса, поворот: на нескольких улицах столицы поменяли разметку
Теперь водители экономят время в пути, а перепробег на некоторых участках сократился до шести километров.
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На ряде улиц столицы специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) провели переразметку. Это помогло не только увеличить пропускную способность дороги за счет сужения существующих полос и добавления дополнительного ряда, но и создать альтернативные маршруты. Водители могут сокращать путь и добираться до места назначения быстрее. Все новые направления организовали с созданием новой дополнительной полосы за счет сужения ширины полос или изменения стрелок движения и дорожных знаков, число рядов при этом не уменьшали.
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе. Одна из эффективных и быстрых мер — переразметка. Она позволяет повысить пропускную способность дорог без строительных работ. В этом году организовали 10 новых поворотов и разворотов, благодаря чему автомобилисты экономят время в пути», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На Мосфильмовской улице появился новый регулируемый разворот со стороны улицы Столетова в сторону улицы Генерала Дорохова. Он на 640 метров сократил путь водителей.
На Мичуринском проспекте и Озерной улице теперь есть четыре новых разворота и третья общая полоса в сторону области (от улицы Светланова до МКАД). Пропускная способность Мичуринского проспекта при этом увеличилась почти на 30 процентов. Перепробег сократился в общей сложности на шесть километров. Ежедневно более 2,5 тысячи водителей смогут проезжать быстрее.
На Воробьевском шоссе организовали разворот перед улицей Косыгина. Теперь для выезда из микрорайона Сетунь в сторону центра не нужно совершать объезд через площадь, можно развернуться в фазе пешеходного перехода до светофора. Для 1650 машин в сутки путь станет на 500 метров короче.
На Вешняковской улице появилось два новых разворота перед аллеей Жемчуговой и Косинской улицей. Благодаря этому перепробег на двух маршрутах сократился на 900 метров.
На Смоленской набережной теперь есть новый левый поворот в Проточный переулок. Он позволил разгрузить не только место скопления машин для движения налево в сторону Нового Арбата, но и загруженный участок Нового Арбата в центр. Этот маршрут удобен тем, кто хочет попасть с набережной на Садовое кольцо, так как сокращает на 600 метров перепробег для 13 тысяч водителей в сутки. Это также помогло увеличить пропускную способность левой полосы Смоленской набережной на повороте на улицу Новый Арбат на 10 процентов.
Рядом с домом 123 на Профсоюзной улице разметили новый левый поворот на дублер. Благодаря этому часть потока перераспределилась с загруженного перекрестка Профсоюзной улицы с улицей Академика Капицы. Более 400 машин ежедневно сокращают путь на 770 метров.
В 2023 году в столице реализовали 175 проектов по переразметке для улучшения условий движения транспорта в городе. ЦОДД продолжит работу по повышению связности и снижению перепробегов за счет организации новых левых поворотов и разворотов и в следующем году.