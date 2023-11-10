09:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Ваенга, Гоша Куценко и «Отпетые мошенники»: концерты каких звезд пройдут в Самаре в декабре 2023
Ваенга, Гоша Куценко и «Отпетые мошенники» приедут в Самару в декабре 2023.
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В декабре гастрольный чес обычно идет на спад, поэтому в этом месяце выступлений звезд в Самаре будет заметно меньше, чем осенью. Рассказываем, какие концерты пройдут в Самаре в декабре 2023.
Концерт Елены Ваенги в Самаре 3 декабря 2023
Когда: 3 декабря, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 2000−7000 ₽
Королева шансона Елена Ваенга ждет своих многочисленных поклонников в Самарской филармонии. Артистка со сложным русским характером исполнит свои знаменитые «Курю», «Королеву», «Белую птицу», «Шопена» и другие хиты.
Спектакль с участием Гоши Куценко в Самаре 4 декабря 2023
Когда: 4 декабря, 19.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 1600−5800 ₽
Известные российские актеры Гоша Куценко, Анна Ардова и Вячеслав Разбегаев приедут в Самару со спектаклем «Трактирщица» (12+). Сюжет классической комедии Карло Гольдони — изящная интрига покорения мужского каменного сердца. Незнатная, но прелестная Мирандолина обладает такими качествами, что и капризный Маркиз, и богатый Граф, и верный слуга захотят на ней жениться.
Концерт Славы в Самаре 6 декабря 2023
Когда: 6 декабря, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 2400−24000 ₽
Скандальная и эпатажная Слава (Анастасия Сланевская) зажжет на сцене «Максимилианса» в Самаре этой зимой. Она споет свои задушевные женские композиции — «Попутчица» и «Одиночество». Концерт 18+.
Проект «Горшенев. Песни брата»
Когда: 9 декабря, 19.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 2000−4000 ₽
В этом году исполнилось бы 50 лет погибшему солисту группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Он ушел из жизни в 2013 году. В годовщину смерти его брат Алексей подготовил масштабный тур «Горшенев. Песни брата». Музыкант тщательно поработал над аранжировками хитов группы, и многие из них прозвучат по-новому.
Андрей Соколов
Когда: 10 декабря, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 1200−4000 ₽
Актеры Андрей Соколов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова представят в Самаре комедию «Бывшие» (12+). К Ольге и ее мужу Дмитрию собирается в гости любящий и состоятельный отец. Но вот незадача: Ольга с Дмитрием давно в разводе, завели новые семьи и оказались вместе под одной крышей. Папа недавно перенес инфаркт, и ему нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо?
Концерт группы «Три дня дождя» в Самаре 12 декабря 2023
Когда: 12 декабря, 19.00.
Где: МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253а).
Билеты: 1600−3100 ₽
Рок-группа из Тывы «Три дня дождя» не на шутку набирает популярность. Необычное название солист коллектива Глеб Викторов позаимствовал у клуба в Красноярске.
Фестиваль «Дискач 90-х» в Самаре 16 декабря 2023
Когда: 16 декабря, 19.00.
Где: МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253а).
Билеты: 1200−2800 ₽
«Дискач 90-х» (12+) — это туровый фестиваль, участники которого только оригинальные артисты, покорившие наши сердца в эпоху 90-х. В Самаре выступят группы «Отпетые Мошенники», «Фактор 2», «Краски», «Демо», «Стрелки» (Юлия Беретта), «Динамит», «Турбомода», «Русский Размер» и другие.
«Кватро»
Когда: 18 декабря, 19.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 1000−4500 ₽
Юбилейный тур группы «Кватро» пройдет под громким слоганом «8 Марта Каждый День» (6+). И это не мудрено — музыканты проникновенно поют для женщин уже 20 лет и не собираются останавливаться.