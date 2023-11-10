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09:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Минтруда назвали минимальный стаж для пенсии по возрасту в Беларуси

Минимальный стаж для назначения пенсии по возрасту назвали в Минтруда Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты назвали минимальный стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в Беларуси. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Ольга Спиридонова. Видеофрагмент разместили в официальном телеграм-канале ведомства.

Спиридонова уточнила, что минимальный стаж, который необходим для назначения пенсии по возрасту в Беларуси составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Ранее в Минтруда сказали, от чего зависит размер пенсии по возрасту в Беларуси.

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