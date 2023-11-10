09:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Минтруда назвали минимальный стаж для пенсии по возрасту в Беларуси
Минимальный стаж для назначения пенсии по возрасту назвали в Минтруда Беларуси.
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В Министерстве труда и социальной защиты назвали минимальный стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в Беларуси. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Ольга Спиридонова. Видеофрагмент разместили в официальном телеграм-канале ведомства.
Ранее в Минтруда сказали, от чего зависит размер пенсии по возрасту в Беларуси.