10:11 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 11 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
В какой одежде опасно выходить из дома в этот день?
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11 ноября верующие вспоминают святых Анастасию Римскую и Авраамия Ростовского. Издавна их почитают как покровителей пастухов и овец. На Руси дата была связана с рядом правил и запретов, следование которым считалось обязательным. С их помощью наши предки рассчитывали отвести беды от семьи и сохранить в доме мир.
Народные приметы на 11 ноября: что нельзя делать
Согласно поверьям, пустяковая ссора, возникшая в этот день, может положить конец любым отношениям. Особенно опасными могли оказаться недопонимания между супругами. Начав выяснять, кто прав, а кто виноват, муж и жена могут серьезно поругаться. Этот конфликт вполне может привести к расставанию. Чтобы не рисковать миром в доме, лучше держать язык за зубами и следить за каждым сказанным словом.
Очень опасной 11 ноября может оказаться ссора с представителями старшего поколения. Если пожилой человек всерьез на вас обидится, это дурной знак: когда доживете до его возраста, вам грозит неуважение молодежи и одиночество. Во всяком случае, так говорили наши предки.
В этот день не стоит разговаривать с незнакомцами. Если вас остановит на улице случайный прохожий, чтобы задать какой-то вопрос, ответить можно. Только ни в коем случае не рассказывайте ему ничего о себе, даже не называйте свое имя. У этого человека может быть злой умысел, не исключено, что он захочет навести на вас порчу.
Нельзя пускать незнакомцев на порог. Вероятность, что кто-то пожалует к вам с недобрыми намерениями, 11 ноября возрастает в разы. В группе риска — семьи с детьми. Посторонние люди в доме могут оказать на ребенка негативное влияние, он вырастет беспокойным и непослушным.
Стоит отметить, что в этот день несовершеннолетних в принципе не стоит оставлять в одиночестве. Наши предки верили, что дети могут стать легкой добычей для нечистой. Потусторонние силы будут их пугать, а в худшем случае — украдут.
Ряд ограничений на 11 ноября касается и одежды. Поскольку дата связана с покровителями овец, людям строго-настрого запрещалось наряжаться в костюмы и платья, изготовленные из овечьей шерсти. Тому, кто ослушается, пророчили страшные несчастья и серьезные болезни.
Женщинам, чтобы не навлечь на себя неудачи, советовали выходить из дома с закрытой шеей. Дополнить образ было необходимо платочком или бусами.
Из всех дел, которыми можно было заняться в хозяйстве, неблагоприятным считали стирку. По мнению жителей далекой старины, вода смоет с вещей удачу и здоровье.
Народные приметы на 11 ноября: что можно делать
На Руси 11 ноября пастухи проводили день в молитвах. Они обращались к заступникам — Анастасии Римской и Авраамию Ростовскому, чтобы те оградили их стада от хищников и помогли им перезимовать.
Люди других профессий старались отблагодарить пастухов за их труд, например, пригласить к столу или подарить что-то полезное.
День считался подходящим для рукоделия. Женщины, как правило, работали с пряжей. Считалось, что связанные в этот день носки и варежки защитят человека от обморожения даже в самую лютую стужу.
Чтобы укрепить отношения в семье, взрослые и дети собирались вечером за одним столом. Они пили чай и ели свежие пироги. Нередко они приглашали к себе соседей и родных, чтобы укрепить отношения.
Приметы о погоде на 11 ноября
Чтобы узнать, какая погода ждет их в ближайшее время, наши предки смотрели на небо. Алый закат, согласно их наблюдениям, предвещал скорое похолодание, впрочем, как и яркие звезды ночью.
Утренний туман и дождь в течение дня считались предвестниками потепления. До конца месяца на улице будет комфортно. Зимняя погода установится только в начале декабря.
Именинники 11 ноября
11 ноября именины отмечают Анна, Алексей, Иван, Евгений и Мария. Также поздравить нужно Павла, Кузьму и Василия.