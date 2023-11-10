10:17 (мск), источник: АиФ Калининград
В центре Калининграда в пятницу отключат светофоры
Отключение коснется улиц, прилегающих к площади Победы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В пятницу с 9 до 12 часов и с 13 до 16 часов отключат светофоры на улицах, примыкающих к площади Победы.
«Россети» предупреждают, что отключат светофоры на пересечениях Советский проспект — проспект Мира, а также Гвардейский проспект — ул. Гаражная — площадь Победы.