Главное
Главные новости недели
11:03 (мск), источник: Фонтанка

При оплате парковки в Петербурге возможны сбои. Надо «обновить» банковскую карту

При оплате парковки в Петербурге возможны сбои.

В Петербурге могут быть сбои при оплате платной парковки через мобильное приложение «Парковка Санкт-Петербурга» — если вы пользуетесь банковской картой, привязанной к личному кабинету. Об этом 10 ноября предупреждает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Причина сбоя — технические работы, которые проводились в ночное время.

«Просим удалить банковскую карту из приложения и прикрепить ее снова», — отмечается в сообщении.

В сентябре оплата парковки регулярно давала сбои, как и другие государственные сервисы. В Смольном объяснили, что проблемы связаны с переходом на российское оборудование и программное обеспечение. В октябре зафиксированы единичные сбои.

Зона платной парковки охватывает в общей сложности 652 улицы (около 48 тысяч машино-мест) в четырёх районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Помидоры растут не по сезону. Осеннее повышение цен на овощи ждет окрика...
В Петербурге установят памятник Шаляпину. Вот как он будет выглядеть
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта